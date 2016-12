Pertamina Jamin BBM dan Elpiji Aman di Akhir Tahun

BANJARMASINPOSTGROUP.CO.ID, BANJARMASIN - PT Pertamina (Persero) Marketing Operation Region VI menjamin pasokan BBM dan elpiji hingga tahun baru 2017 aman.

"Libur Natal dan tahun baru kali ini jatuh pada akhir pekan, kami telah menyiapkan proyeksi stok BBM dan elpiji di seluruh kalimantan dalam kategori aman," ungkap Dian Hapsari, Area Manager Communication & Relations Kalimantan dalam keterangan tertulisnya.

Berdasarkan proyeksi dan perkembangan konsumsi tahun ini di Kalimantan, konsumsi tertinggi untuk BBM jenis premium terjadi pada H-3 Natal, naik 26 KL (0,6 persen) dari rata-rata normal harian yang besarnya 4.232 KL per hari.

Konsumsi solar juga naik sebesar 61 KL atau 2,38 persen dari rata-rata normal harian yang besarnya 2.559 KL per hari. Untuk pertalite diperkirakan konsumsi akan stabil di level 1.570 KL per hari dan 529 KL per hari untuk pertamax.

