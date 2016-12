Toko Furniture Akhir Tahun Geber Cuci Gudang

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Beberapa SPG toko furniture semangat menawarkan sofa dan lemari yang dipajang di Atrium Duta Mall Banjarmasin, Kamis (29/12). Akhir tahun ini menjadi momen bagi toko furniture menggeber penjualan dengan memberikan promo menarik.

Pengunjung Duta Mall, Kayla melihat-lihat produk yang ditawarkan. Dia tidak segan bertanya kepada SPG tersebut terkait kualitas dan harga yang ditawarkan selama promo berlangsung.

"Idealnya belanja memang di akhir tahun, karena banyak promo. Tinggal bagaimana memanajemen agar tidak terlalu konsumtif di akhir tahun," ucapnya.

Bagi pengusaha furniture, 2016 merupakan masa sulit menjual produk, apalagi untuk mencapai target. Seperti di Benoa Decor, selama 2016 mengalami penurunan omzet 20 persen.

Owner Benoa Decor Vincentius mengatakan kondisi diperparah karena bahan baku untuk membuat sofa, busa TDI mengalami kenaikan harga hampir tiga kali lipat. Harga busa TDI per kilogram 3 dolar AS, kini menjadi 6 dolar AS lebih. "Busa TDI ini produksi Jerman. Akhir tahun ini kami jadikan momen untuk cuci gudang," imbuhnya.

Promo apa saja yang ditawarkan toko furnitur? baca di Banjaramsin Post edisi Jumat (30/12/2016). (*)