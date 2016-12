Akhir Tahun, Bisnis SewaAlat Camping Banjir Order

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Jelang akhir tahun ini banyak yang sudah booking untuk menyewa alat camping seperti tenda di Fun Camping Suci Sholehah sudah dua tahun menyewakan peralatan camping.

Peralatan camping yang disewakan seperti tenda, kompor portable, matras, cooking set, sleeping bag, hammock, carrier dan lainnya. Paling diminati adalah tenda dan hammock.

Tenda berkapasitas dua orang dengan harga Rp 20 ribu sampai tenda berukuran enam orang dengan biaya sewa Rp 70 ribu, semua habis disewa. Total tenda miliknya 59 tenda, semua sudah dibooking.

"Hari ini yang sudah booking rencana mau ambil. Rata-rata mereka juga sudah kasih DP, makanya ini memeriksa satu-persatu di Line," ucap Incus, Jumat (30/12/2016).

Selain tenda, banyak penyewa peralatan kamping seperti Hammock, biaya sewa Rp 10 ribu. Sedangkan peralatan camping lainnya menurutnya, kurang diminati.

Ketentuan menyewa alat camping di tempatnya, Jalan Kuin Utara RT 5 No 3 Banjarmasin Halaman Masjid Sultan Suriansyah saat mengambil peralatan camping yang disewa, menyerahkan KTP, kartu pelajar atau kartu mahasiswa. Jika mengambil peralatan Jumat maka mengembalikan paling lambat Senin.

Penyewaan alat camping di Camp Outdoor Service and Rent. Pengelolanya, Nakir Muhajir kewalahan karena banyak yang mau rental tenda, matras dan sleeping bag pada jelang liburan tahun baru ini.

"Banyak yang memanfaatkan liburan di alam bebas. Total 25 tenda, 120 matras, 120 sleeping bag sudah disewa," katanya.

Penyewaan alat camping yang dikelolanya beralamat di Gang Purnama Banjarbaru. Syarat jika ingin menyewa, terlebih dulu booking sehari sebelum pengambilan dan saat mengambil KTP ditinggal.

"Pernah saat tenda disewa, kemudian penyewanya datang memberitahukan tenda dicuri orang. Maka penyewa mengganti rugi dengan membelikan tenda baru," bebernya.

Adapun peralatan tenda yang tersedia di Camp Outdoor Service and Rent Banjarbaru, tenda kapasitas empat orang biaya sewa Rp 50 ribu per hari, matras Rp 5 ribu per hari, sleeping bag Rp 10 ribu per hari, bantal angin Rp 5 ribu per hari, lentera tanpa baterai Rp 5 ribu per hari, kompor portable tidak termasuk gas biaya sewa Rp 10 ribu per hari.

Hammock Rp 15 ribu per hari, pelampung Rp 10 ribu per hari, ransel Rp 30 ribu per hari, Gps Rp 50 ribu per hari dan cooking set Rp 10 ribu per hari. (*)