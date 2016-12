Baldez Melaju ke Final

BANJARMASINPOST.CO.ID - TIM Futsal Baldez berhasil melaju ke babak final Kejuaraan Kota Air Cup Futsal Turnamen 2016 di Kuala Kapuas, Kalimantan Tengah.



Pada babak semifinal, tim besutan Pelatih Futsal PON Kalsel 2016, Edy Susanto ini sukses mengalahkan tim Panzer dengan skor 7-2.



Babak pertama, tim Baldez sudah unggul 3-1. Tujuh gol kemenangan Baldez dicetak Amrullah tiga gol, Sandi, Haris, Arul dan Fikri masing-masing satu gol.



"Pada partai final kita akan bertemu dengan tim Putra Pradana dari Palangkaraya," kata Edy Susanto, Jumat, (30/12).



Lawan yang akan dihadapi dipartai final sudah pernah dikalahkan oleh tim Baldez pada babak penyisihan grup C.



Saat itu, tim Putra Pradana takluk dari Baldez dengan skor 5-2. Meski pernah dikalahkan, kekuatan tim Putra Pradana tidak bisa dianggap remeh.



"Kekuatan lawan mulai solid, terbukti mereka sampai ke final. Tim WMP yang bermaterikan pemain yang bagus di Kalsel berhasil dikalahkan oleh tim Putra Pradana," lanjutnya.



Pihaknya akan tetap waspada dengan lawan di partai final. Mengingat belum ada jaminan di final akan bisa mudah meraih kemenangan.



Kejuaraan yang sudah bergulir sejak Sabtu, (17/12) di Lapangan Henza Futsal, Kalsel ini menggunakan sistem setengah kompetisi.



Tim Baldez tergabung di grup C bersama dengan tim Regas, Putra Pradana dan Panzer Biru. Menjalani tiga kali pertandingan, tim besutan Edy Susanto berhasil tampil sebagai juara grup C.