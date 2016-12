Pengunjung Bore Party Fave Hotel Bakal Disuguhi 50 Macam Makanan

RESTORAN Rustic Bistro Fave Hotel Ahmad Yani Banjarmasin, di Jl Ahmad Yani Km 2 No 35 Banjarmasin.

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Acara a3New Year's Eve Borneo Forest Party atau Bore Party 2017, Sabtu (31/12/16) malam, di Fave Hotel Ahmad Yani Banjarmasin, di Jl Ahmad Yani Km 2 No 35 Banjarmasin dipastikan meriah.

"Bore itu artinya reseh dan singkatan dari Borneo Forest Party. Malam tahun baru ini akan berbeda karena nuansanya kembali ke alam atau hutan. Pengunjung akan disuguhi 50 macam makanan dan menu spesial dari Fave Hotel," ucap Sales Marketing Manager Fave Hotel A Yani Erwin, Sabtu (29/12/16).

Menurut Erwin, di Restoran Rustic Bistro Favehotel Ahmad Yani Banjarmasin, akan disulap menjadi hutan belantara.

Selain itu, di malam tahun baru ini ada gala dinner dan all you can eat di Restoran Rustic Bistro

"Malam tahun baru itu start mulai pukul 20:00 Wita sampai pukul 00.00 dini hari," ucapnya.

Fave Hotel ingin sesuatu yang beda pada malam tahun baru dan hotel ini baru beroperasi sekitar delapan bulan atau mulai Maret 2016.

Sembari makan malam, ada live musicm DJ, dance dan dooprize serta game. (*)