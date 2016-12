Ini Resolusi Aurel di 2017, Ternyata Dijadwalkan Hingga 2018

Aurel Hermansyah saat meet and greet dengan para pengunjung Duta Mall Banjarmasin, Sabtu (31/12/2016) sore.

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Aurel ternyata memiliki banyak resolusi di 2017 ini karena cita-citanya di 2016 banyak yang belum tercapai



Saking banyaknya yang belum terwujud, resolusi-resolusi 2016-nya itu bahkan dijadwalkannya harus tercapai hingga 2018 nanti.



Di antaranya adalah mengeluarkan lagu miliknya.



Di 2016, anak sulung penyanyi Anang Hermansyah dan Krisdayanti ini sebenarnya sudah memiliki lagu, namun berupa daur ulang tembang milik ayahnya, yaitu Separuh Jiwaku Pergi.



“Tetapi, daur ulangnya versi DJ, jadi musiknya diubah ala-ala DJ gitu. Kan aku DJ juga sekarang. Nah, pengennya di 2017 ini aku bisa punya lagu sendiri yang tentunya berbeda dengan yang sebelumnya,” terangnya saat meet and greet dengan para pengunjung Duta Mall Banjarmasin, Sabtu (31/12/2016) sore.



Ayahnya, Anang Hermansyah yang hadir juga di acara itu mengaku akan terus mendukung karier Aurel di bidang menyanyi asalkan Aurel mau serius.



Bahkan, banyak musisi teman Anang yang bersedia mendukungnya jika dia mau serius.



“Armand Maulana, Ahmad Dhani dan Andra and the Backbone siap mendukungnya, kalau memang dia mau serius. Katanya nanti pas dia berumur 20 tahun di 2018, mau benar-benar serius jadi penyanyi,” ujar Anang. (*)