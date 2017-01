Ini Dia 100 Pelajar yang Lolos Audisi Jagoan Clevo Banjarmasin

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Pihak panitia audisi Jagoan Clevo Indonesia 6 yang digelar di Banua baru saja memilah 100 peserta yang lolos ke babak selanjutnya.

Koordinator Jagoan clevo wilayah Kalimantan Selatan, Agus Pebrianto mengatakan mereka yang terpilih hasil terseleksi dari ‎1.350 anak yang ikut audisi.

Bagi yang sudah tidak sabar ingin mengetahui siapa saja yang terpilih berikut nama beserta asal sekolahnya :

1. M. SYADDIG SD ISLAM AL-FALAH BJM

2. AUREL IRMA EFRILLIA SD ISLAM AL-FALAH BJM

3. ADZRA SALSABILA SD ISLAM AL-FALAH BJM

4. ATHAYA PRATAMA SD ISLAM AL-FALAH BJM

5. FRISKA WEDNESTY OCTAVIE SDN PEMURUS DALAM 5 BJM

6. CHELSE SDN PEMURUS DALAM 5 BJM

7. ALIQA MERUHASYA SDN PEMURUS DALAM 5 BJM

8. GUSTI CHELSEA FERILINA DEWI SDN PEMURUS DALAM 5 BJM

9. FATIMAH SDN PEMURUS DALAM 5 BJM

10. ST. AMANDA SDN PEMURUS DALAM 5 BJM

11. ANINDITA GLADIS AMARANGGANA SDN KEBUN BUNGA 5 BJM

12. SALSABILA NOVEL SDN KEBUN BUNGA 5 BJM

13. APRILLIA MAULIDIYYA H. SDN KEBUN BUNGA 5 BJM

14. ADINDA MAULIDYA WIJAYA SDN KEBUN BUNGA 5 BJM

15. ISMI ZAKIAH SDN KEBUN BUNGA 5 BJM

16. ANNIS RAMADHANI SDN KEBUN BUNGA 5 BJM

17. R.R RINDU CAHAYA RAMADHAN SDI MADINATURRAMLLAH BJM

18. ANASTASYA PUTRI SDI MADINATURRAMLLAH BJM

19. M. YAFI FIRJATULLAH SD MUHAMMADIYAH 8/10 BJM

20. MAHFUDZAH MUAMARA S. SD MUHAMMADIYAH 8/10 BJM

21. A. RAISUDDIN IZZAT SDN SUNGAI MIAI 7 BJM

22. RISA NURHAYATIN SDN SUNGAI MIAI 7 BJM

23. NASYA REGITA NURHAYATI SDN SUNGAI MIAI 7 BJM

24. M. TAUFIQ MAS HABI SDN SUNGAI MIAI 7 BJM

25. NAZLA LATHIFAH AZ ZAHRA SDN SUNGAI MIAI 7 BJM

26. NAILY KHAIRINA SDN SUNGAI MIAI 7 BJM

27. NOVERINA SAFA AZZAHRA SDN SUNGAI MIAI 7 BJM

28. DIAN AL FATHIR KEANU A. SDN SUNGAI MIAI 7 BJM

29. M. FAKHRIZAL SDN SUNGAI MIAI 7 BJM

30. FINNA MAULIDYAH SDN SUNGAI MIAI 7 BJM

31. AZRA AMANDA PUTRI SDN SUNGAI MIAI 7 BJM

32. RIYATUL NADIA SDN KEBUN BUNGA 4 BJM

33. RISKA AURELLIA FITHRIA SDN KEBUN BUNGA 4 BJM

34. QANTATA CELESTIA PUTRI SDN KEBUN BUNGA 4 BJM

35. RAISA NURSYAHDA SDN KEBUN BUNGA 4 BJM

36. SITI AISYAH SDN KEBUN BUNGA 4 BJM

37. NILAM PURWANINGRUM SDN KEBUN BUNGA 4 BJM

38. SALMA MUFIDAH SDN ANTASAN BESAR 7 BJM

39. ZAHRA HAFIDZAH SDN ANTASAN BESAR 7 BJM

40. CHINTA CHANTIKA CLAUDIA P. SDN ANTASAN BESAR 7 BJM

41. JASMINE GRACYKA FAHIRA SDN ANTASAN BESAR 7 BJM

42. SALMAA ALFISYAH FAZA SDN ANTASAN BESAR 7 BJM

43. KEVIN FANLY SD DHAMMASOKA BJM

44. EVELYN ANDINA T. SD DHAMMASOKA BJM

45. RYUYIN WANLI TEJO SD DHAMMASOKA BJM

46. STEFANY JOCELYN MURSALIN SD DHAMMASOKA BJM

47. TAKEO WILBERT TEJA SD DHAMMASOKA BJM

48. ENRICO KARUNA SUTANTO SD DHAMMASOKA BJM

49. DHESYE CAROLINE SD DHAMMASOKA BJM

50. NICHOLAS JUSTIN T. SD SANTA MARIA BJM

51. GREGORIA AMELIA LARISA SD SANTA MARIA BJM

52. RICHARD‎ SD SANTA MARIA BJM

53. M. HAFIZ AZHARI SETIYOKO SDIT PERMATA JANNATI BJM

54. PUTRI‎ SDIT PERMATA JANNATI BJM

55. LATHIFAH ZAHRA MI KENANGA BJM

56. NAIFI MI KENANGA BJM

57. FITRI SDN LANDASAN ULIN TEGAH 1 BJB

58. ROY AMROE RAMADHAN SDN LANDASAN ULIN TEGAH 1 BJB

59. SUKMA SDN 1 LOKTABAT UTARA BJB

60. NAZWA NADIRA SALSABILA SDN 1 LOKTABAT UTARA BJB

61. MEYDINAREYNATA SDN 1 LOKTABAT UTARA BJB

62. KEYZA ATHAYA ALYA P. SDN 1 GUNTUNG PAIKAT BJB

63. FAIZZA ARFIANA AZZAHRA SDN 1 GUNTUNG PAIKAT BJB

64. RINA TRI DESTIA SDN 01 LANDASAN ULIN TIMUR BJB

65. M. IMTIYAZ INSAN KAMIL SDIT BABUL JANNAH BJM

66. M. ZAKY SDIT BABUL JANNAH BJM

67. CLARISSA JOVANTA PANGARIBUAN SD SANJAYA BJB

68. CHERYL RINJANI EILEEN MANURUNG SD SANJAYA BJB

69. NI KOMANG TIARA ARIA P. SD SANJAYA BJB

70. JULIUS SAMUEL H. TURNIP SD SANJAYA BJB

71. PUTRI NATALIE S. PANE SD SANJAYA BJB

72. SAMUEL DIMAS PRAMUDYA SD SANJAYA BJB

73. ADELIA PUTRI SD SANJAYA BJB

74. GARNETTA S.P. SD SANJAYA BJB

75. NASYA QANITA RAMADHANI W. SDIT AL-AZHAR BJB

76. NADIA CALLYSTAKARUNIA P. SDIT AL-AZHAR BJB

77. FASYA NAILA ARAMINTHA SDIT AL-AZHAR BJB

78. NAJWA KHAIRAWILDA SDIT AL-AZHAR BJB

79. ALQOS HAAIL ROFIQ SDIT AL-AZHAR BJB

80. SHERLYNN AURELIA SETIANTO SD KOMET 2 BJB

81. NINDIA AYU LILIAN SD KOMET 2 BJB

82. FARLA RAISSA ZHAFIRAH SD KOMET 2 BJB

83. NAUFAL SP. SD KOMET 2 BJB

84. A. ZAINI SDN 1 LANDASAN ULIN TIMUR BJB

85. ANNISA ALTHAFUNNISA SDN 1 LANDASAN ULIN TIMUR BJB

86. LULU FAUZIAH APRILLIA SDN 1 LANDASAN ULIN TIMUR BJB

87. BUNAYA FARABI ZAHRA SDN 1 LANDASAN ULIN TIMUR BJB

88. FEBRY ANANDA PUTRI SDN TELUK DALAM 3

89. TSURAYYA KAMILA INDAH P. SDN PASAR LAMA 1 BJM

90. HAFIZATU ZAHRA MI M3 AL-FORQON BJM

91. TAZKIA MUFIDAH SDN BERANGGAS TIMUR 2 BJM

92. PUTRI AISYAH AMINI SD IT ANAK SOLEH MANDIRI BJM

93. SACHIKO PUTRI FELICIA SD IT UKUWAH BJM

94. M. FARI HANIF ABYAN SD IT SABILAL MUHTADIN BJM

95. M. DAFFA FEBRIAN SDN PEKAUMAN 1 BJM

96. GHEIBY SD MITRA KASIH BJM

97. FIONA SD MITRA KASIH BJM

98. RADHIKA ANSHARI SDN SUNGAI ANDAI 4 BJM

99. DHELVINA ZAHRA SDN MAWAR 7 BJM

100. ALYA HASNA LUTHFIYA SDN PEKAUMAN 1 BJM