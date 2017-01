Dosen ULM Ini Beri Tips Bagi Ojek Online di Kalsel

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Pangsa pasar ojek online di Banjarmasin dan sekitarnya sekarang justru sudah mulai jenuh, karena tidak ada inovasi. Operator hanya menshare di media sosial saja.

Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Arief Budiman memberikan beberapa tips bagi pelaku usaha ojek online di Kalsel agar tetap eksis.

Karena diyakininya, jika tidak ada inovasi di 2017 ini maka diyakini trend pengguna ojek online akan menurun, selama ini layanan ojek online hanya menjual efisiensi waktu.

"Contohlah seperti Go Jek layanan ojek online di Jakarta yang sekarang melakukan diversifikasi usaha jasa. Seperti Go Message, Go Clean, bahkan melayani penjualan pulsa telepon seluler," katanya, Selasa (3/1/17).

Menurutnya, dengan demikian, pangsa pasar terbuka lebar. Sudah saatnyalah layanan ojek online yang ada di Banua beralih ke aplikasi, karena antara chatting dengan aplikasi jelas berbeda.

Layanan ojek online ini pangsa pasarnya kecil. Oleh sebab itulah lakukan strategi push and full artinya mendorong dan menarik pelanggan.

Segmen pengguna layanan jasa okek online masih didominasi anak muda, sudah saatnya pula melebarkan sayap usaha menggarap segmen corporate.

Tips agar jangan ditinggalkan konsumennya yakni mulai gunakan database pelanggan untuk terus kelola pelanggan. Gencar promosi, bangun emosional dengan pelanggan serta berikan pelayanan yang terbaik. (*)