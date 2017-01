Begini Konsep Hunian di Planet Mars dalam Rancangan NASA

BANJARMASINPOST.CO.ID - NASA merilis konsep baru hunian untuk tempat tinggal para astronaut di Mars demi mendukung target mengirimkan manusia ke planet merah pada tahun 2030.

Hunian yang disebut “Mars Ice Home” itu bergantung pada lapisan pelindung dari es yang diambil dari permukaan planet. Menurut rilis NASA, meski berteknologi rendah, bangunan itu dapat melindungi astronaut dari radiasi kosmik yang berbahaya.

Sebelumnya, para peneliti mengatakan bahwa Mars memiliki simpanan es beku di bawah permukaannya, hampir sebanyak Danau Superior. Itulah sebabnya para ilmuwan memilih material itu ketika membayangkan rumah masa depan bagi warga Mars.

“Setelah mengidentifikasi kebutuhan, tujuan dan kendala, kami segera mempertimbangkan beragam ide gila dan out of the box . Akhirnya kami sampai pada rancangan Ice Home ini,” kata Kevin Vipavetz, fasilitator sesi perancangan di Langley Research Center NASA.

Desain yang menjadi salah satu dalam serangkaian konsep potensial untuk hunian di Mars ini memiliki beberapa keunggulan. Di antaranya, struktur bangunaan terbilang ringan, dapat dibangun oleh robot dan diisi air sebelum manusia datang. Air yang tersimpan dalam bangunan tersebut juga bisa digunakan sebagai bahan bakar roket pesawat luar angkasa.

Saat ini, NASA mulai aktif mempersiapkan misi berawak ke Mars. Rencananya, NASA akan melakukan serangkaian misi di orbit Bumi untuk menguji kemampuan manusia hidup di luar Bumi pada tahun 2018. NASA juga berencana mengirimkan wahana pendarat planet ke Mars untuk menindaklanjuti pekerjaan Curiousity pada tahun 2020 mendatang.

Meskipun Mars Ice Home merupakan ide baru, tetapi desain ini belum pasti akan diaplikasikan di Mars. Hunian tersebut memiliki beberapa kelemahan, salah satunya butuh waktu satu tahun untuk dipenuhi dengan es.

Akan tetapi, masalah waktu tampaknya tidak menimbulkan kekhawatiran bagi peneliti utama Langley Research Center, Kevin Kempton. Ia mengatakan bahwa bangunan berbentuk kubah ini akan membuat Anda seperti berada di rumah alih-alih di dalam gua.

“Setelah beberapa bulan melakukan perjalanan di antariksa, saat pertama kali Anda tiba di Mars dan rumah baru telah siap untuk dihuni, saat itu akan menjadi hari yang luar biasa,” pungkasnya. (Lutfi Fauziah/Nationalgeographic.co.id)