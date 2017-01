Mau Kuliah ke AS? Nggak Mahal Kok

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jalan menuju kampus di Amerika Serikat (AS) tidaklah tunggal. Selain bantuan beasiswa, banyak strategi bisa dilakukan terkait pendanaan kuliah di AS.

Mayoritas sumber pendanaan mahasiswa internasional di AS pun sebenarnya tak berasal dari beasiswa. Institute for International Education (IIE) mencatat, hanya 8 persen pelajar luar negeri tahun ajaran 2014/2015 yang mendapat sokongan beasiswa.

Sekitar 64 persen mahasiswa internasional lainnya justru kuliah menggunakan dana pribadi atau bantuan keluarga. Jadi, tak perlu berkecil hati jika lamaran beasiswa belum diterima. Asal jeli berstrategi, biaya kuliah di AS bisa lebih hemat. Caranya?

Cerdik

Dana yang perlu disiapkan tak hanya untuk biaya perkuliahan. Keperluan hidup di AS perlu pula jadi pertimbangan. Sebagai patokan, rata-rata biaya hidup di AS berkisar antara 8.000 dollar AS hingga 12.000 dollar AS per tahun.

Kisaran itu tentu bergantung pada gaya hidup mahasiswa. Jadi, pada prinsipnya semua pengeluaran selama kuliah bisa ditekan asal cerdik mengatur keuangan.

Sejak awal, misalnya, pilih tempat tinggal di area sekitar kampus untuk menekan biaya transportasi. Kebutuhan makan harian pun sebaiknya disiapkan secara mandiri agar lebih hemat.

Tabungan dalam jumlah tertentu sebaiknya disiapkan pula. Perlu diingat, besaran biaya bagi mahasiswa perantauan luar negeri sangat bergantung pada nilai tukar mata uang. Kondisi ekonomi belum tentu terus stabil selama masa studi.

Bekerja

Pemerintah AS memperbolehkan mahasiswa internasional untuk bekerja paruh waktu selama 20 jam per minggu. Pilihan paling dekat, pelajar dapat melamar pekerjaan di universitas terkait, misalnya sebagai penjaga perpustakaan atau staf kafetaria.