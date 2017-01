Pelajaran untuk Tetangga (Australia)

RABU (4/1) kemarin, ketidakharmonisan hubungan Indonesia dan Australia menyurut cukup tajam. Secara tegas, Tentara Nasional Indonesia (TNI) menyatakan segera menghentikan sementara seluruh kerja sama dan latihan militer dengan Australia.

Kepala Pusat Penerangan TNI, Mayjen Wuryanto, menjelaskan, keputusan militer Indonesia melakukan penghentian temporer kerja sama dengan Australia lantaran masalah teknis.

Berdasarkan informasi yang beredar, keputusan militer Indonesia itu tak sekadar berdasar persoalan teknis. Muncul kabar, Australia melakukan pelecehan terhadap Pancasila.

Kejadian tersebut bermula saat prajurit Kopassus tengah melatih pasukan khusus di Australia (Special Air Service). Sang pelatih dari Indonesia harus tersinggung terhadap materi yang dipajang di fasilitas latihan di Perth, Australia Barat. Material yang dilaminasi tersebut dianggap menghina dasar negara Indonesia.

Apakah penghentian kerja sama kali ini akan merugikan militer Indonesia atau bahkan bangsa Indonesia?



Secara garis besar, Indonesia tidak akan menderita kerugian atas penghentian sementara kerja sama militer dengan Australia. Satu-satunya beban yang dipikul Indonesia hanyalah soal moral dan etika antardua negara bersahabat dan bertetangga.

Toh, dalam sejarahnya, mendinginnya hubungan Indonesia-Australia sama sekali tak berdampak apapun terhadap negeri kita tercinta. Sebagaimana kita tetap berada di atas angin, ketika pada 2015 silam, Indonesia merasa perlu untuk memberi pelajaran dengan cara “puasa” komunikasi. Langkah itu perlu ditempuh, karena reaksi Australia terlalu berlebihan terhadap kebijakan eksekusi mati dua terpidana kasus narkoba asal Australia, Andrew Chan dan Myuran Sukumaran.

Sebelumnya, pada 2013, kita juga tidak pernah merasa rugi atau dirugikan, manakala Indonesia menghentikan kerja sama militer dengan Asutralia. Langkah tegas itu perlu dilakukan, karena Badan Intelijen Australia melakukan aksi ‘tidak sopan’ dengan cara menyadap pembicaraan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).



Informasi terkait penyadapan yang bersumber dari dokumen yang dibocorkan mantan kontraktor NSA, Edward Snowden, kemudian dipublikasikan harian The Sydney Morning Herald dan The Guardian Australia.

Bahkan, pada 1986 lalu, kita juga secara gagah menutup ‘portal’ jalur pelayaran Australia (menutup Selat Sunda dan Selat Lombok selama dua jam) dan membuat Negeri Kanguru harus berpikir ulang untuk berbuat tidak baik pada tetangganya.

Saat itu, di era Indonesia dipimpin Soeharto dan Australia di bawah PM Robert James Lee, The Sydney Morning Herald, pada edisi 10 April 1986, memuat karya David Jenkins yang berjudul After Marcos, now for Soeharto’s millions.

Jadi, kita memang tidak akan rugi ketika berani memberi pelajaran pada tetangga yang tidak sopan. (*)