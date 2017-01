Sejak Awal Perdagangan IHSG Bergerak di Zona Hijau

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Saham Gabungan (IHSG)'>Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup menguat di akhir perdagangan hari ini, Kamis (5/1/2017).

Sejak awal perdagangan, indeks bergerak di zona hijau yang ditopang oleh investor domestik.

Sementara itu, aksi jual oleh investor asing tak terlalu membebani pergerakan di lantai bursa.

Pukul 16.00 IHSG ditutup menguat sebesar 24,32 poin atau 0,46 persen di posisi 5.325,5.

Sebanyak 157 saham diperdagangkan menguat, 137 saham melemah dan 109 saham stagnan.

Saham-saham yang menopang pergerakan indeks di antaranya BUMI (Rp 304), TLKM (Rp 3.950), LPPF (Rp 15.525), ASII (Rp 8.125), dan MYRX (Rp 170). Sementara itu saham-saham yang membebani IHSG meliputi BBRI (Rp 12.100) dan BBCA (Rp 15.675).

Adapun nilai tukar rupiah pada sore hari ini tercatat menguat terhadap dollar AS.

Mengutip Bloomberg, rupiah ditutup menguat terhadap dolar AS di posisi Rp 13.367 per dolar AS. (*)