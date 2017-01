Dollar Melempem, Bloomberg: Saat Terbaik Pegang Emas

BANJARMASINPOST.CO.ID, NEW YORK - Harga emas mendekati level tertinggi selama sebulan pada perdagangan Kamis atau Jumat pagi (waktu Jakarta) didorong momentum pelemahan dollar AS.

Dikutip dari Wall Street Journal, Jumat (7/1/2017) harga emas untuk kontrak paling aktif di divisi Comex New York Mercantile Exchange, untuk pengiriman bulan Februari naik 1,4 persen ke level 1.181,30 dollar AS per troy ounce.

Harga emas sudah naik dua persen sejak awal tahun, usai penurunan tajam paska-pemilihan Presiden Amerika Serikat.

Pada jeda makan siang, dilansir Mining.com pada Jumat, harga emas bahkan sempat tembus 1.185,90 dollar AS per troy ounce, dan merupakan harga terbaik sejak 5 Desember lalu.

Harga emas telah naik 60 dollar AS per troy ounce sejak level terendah Desember 1.124 dollar AS.

Bloomberg menyebutkan, saat ini merupakan saat yang baik untuk memegang emas.

Survei yang dilakukan Bloomberg terhadap sejumlah analis menunjukkan 14 orang mengatakan logam bakal bullish, dua orang mengatakan bakal bearish, dan satu orang mengatakan neutral.

Beberapa faktor yang memengaruhi harga emas antara lain perkembangan politik di zona Eropa, kebijakan Presiden AS terpilih Donald Trump, serta ekspektasi peningkatan permintaan jelang tahun baru China (Lunar New Year).