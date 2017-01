Emas Antam Bergerak Turun Rp 1.000 per Gram

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Harga emas batangan bersertifikat di Logam Mulia milik PT Aneka Tambang (Antam) Tbk hari ini, Jumat (6/1) bergerak menurun.



Seperti dikutip dari situs Logam Mulia, harga pecahan 1 gram emas Antam Rp 586.000. Angka ini turun Rp 1.000 dari posisi harga Kamis (5/1) kemarin.

Sedangkan harga rata-rata satu gram emas untuk pecahan 500 gram dibanderol seharga Rp 546.600 per gram.



Sedangkan harga pembelian kembali (buyback) emas Antam hari ini naik Rp 3.000 jika dibandingkan harga sebelumnya. Harga buyback emas Antam hari ini berada di angka Rp 506.000 per gram.



Adapun harga emas batangan milik Antam dalam pecahan lainnya per hari ini, yakni:



1 gram: Rp 586.000

5 gram: Rp 2.785.000

10 gram: Rp 5.520.000

25 gram: Rp 13.725.000

50 gram: Rp 27.400.000

100 gram: Rp 54.750.000

250 gram: Rp 136.750.000

500 gram: Rp 273.300.000

(KONTAN)