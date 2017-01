Akhir Pekan, Sempat Fluktuatif IHSG Ditutup Menguat

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup menguat pada perdagangan akhir pekan ini, Jumat (6/1/2017), setelah pada paruh pertama perdagangan bergerak fluktuatif.

Aksi beli oleh asing hingga mencatatkan net buy turut menyumbang penguatan indeks. Pukul 16.00 IHSG ditutup naik sebesar 21,52 poin atau 0,4 persen di posisi 5.347,02.

Sebanyak 179 saham diperdagangkan menguat, 111 saham melemah dan 113 saham stagnan. Volume perdagangan mencapai 11,73 miliar saham senilai Rp 4,95 triliun. Net buy oleh asing di seluruh pasar mencapai Rp 126,8 miliar dan di pasar sekunder Rp 52 miliar.

Saham-saham yang menopang indeks pada sore hari ini di antaranya BUMI (Rp 324), MYRX (Rp 170), BBRI (Rp 12.100), TLKM (Rp 4.000), BMRI (Rp 11.375) dan ASII (Rp 8.175). Sementara itu saham yang membebani salah satunya adalah BBCA (Rp 15.600).

Nilai tukar rupiah terhadap dollar AS pada sore hari ini terpantau melemah. Mengutip Bloomberg, rupiah di pasar spot diperdagangkan di Rp 13.371 per dollar AS. (KOMPAS.com)