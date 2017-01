Harga Cabai Rawit di Balangan Ikut-ikutan Nai, Jadi Rp 100 Ribu Per Kg

BANJARMASINPOST.CO.ID, PARINGIN - Tak hanya di daerah lain harga cabai mengalami kenaikan, di Kabupaten Balangan harga cabai juga turut naik.

Kabid Perdagangan, Rusdianah kepada BPost Online mengatakan kenaikan harga tak hanya pada cabai rawit, tetapi juga cabai kriting dan daging.

Disebutkanya untuk harga cabai rawit saat ini mencapai Rp 100.000 per kg, sebelumnya hanya Rp 60.000 per kg.

Kemudian cabai kriting Rp 95.000 per kg dimana sebelumnya hanya Rp 40.000 per kg.

"Sementara untuk daging dari Rp 120.000 per kg menjadi Rp 125.000 per kg," ujarnya.

Menurutnya kenaikan harga sudah beberapa minggu terjadi, karena semua pasokan cabai didatangkan dari luar daerah, biasanya para pedagang mengambil di Barabai.

"Selain juga mungkin karena faktor cuaca sehingga produksi cabai ada yang gagal," pungkasnya. (*)