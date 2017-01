Ini Detik-detik Bendera Papua Papua Barat Berkibar di KJRI Melbourne Australia

BANJARMASINPOST.CO.ID - Inilah video detik-detik bendera Papua berkibar di kantor kedutaan Indonesia di Melbourne, Australia.

Pengibaran bendera Papua ini di akun Izzy Brown yang mengumumkan

"Today the West Papuan Flag was seen on the roof of the Indonesian Embassy in Melbourne..

Maybe they took the Aus military training advice to heart... Papua Merdeka!."

(Hari ini bendera Papua Papua Barat terlihat di atap Kedutaan Indonesia di Melbourne..

Mungkin mereka menerapkan saran dalam pelatihan militer Australia...Papua Merdeka!).

Dalam video berdurasi 2 menit 30 detik ini terlihat bagaimana pria asing ini mengibarkan bendera Papua Barat.

Ia menaiki tembok kedutaan RI, kemuian mengibarkannya di atap. Video yang diunggah 10 jam lalu ini telah dilihat 7000 lebih akun.

Dibagikan 90 akun facebook lainnya. Puluhan komentar memenuhi postingan akun ini. Bahkan perdebatan dengan warga Indonesia.

Seperti komentar akun Robi Febrianto Jauhari, "FUCK AUSTRALIAN. We are strong stand united for a long time ago.