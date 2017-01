Lenovo, Kasino, dan Doa-doa saat Dadu Dilempar Serta Bertemunya Para Pemuja Kartu As

BANJARMASINPOST.CO.ID, LAS VEGAS - Las Vegas itu seperti bayangan kita tentang surga di waktu malam. Begitu Chuck Palahniuk menuliskannya.

Cahaya lampu mengalahkan bintang-bintang, alunan musik terdengar di setiap sudut, dan segala jenis pertunjukan, dan permainan tersedia di sana.

Di Vegas, orang berharap bisa mengubah nasibnya. Hampir setiap tempat di kota ini menawarkan perjudian. Kasino-kasino yang penuh warna dan cahaya ditata secara dramatis dan teatrikal.

Di kota ini doa-doa dipanjatkan saat dadu dilemparkan dan mesin rolet berputar. Di meja-meja poker, orang memuja kartu As, karena di sini “Ace is not good, Ace is God.”

Nyaris seluruh permainan judi di Vegas mengandalkan keberuntungan, kecuali beberapa jenis permaian seperti poker yang memerlukan keahlian juga. Namun permainan lain seperti dadu, rolet, black jack, dan mesin slot melulu tergantung pada nasib.

Orang tidak mungkin menyusun strategi di depan mesin slot dan dadu yang berputar. Yang bisa dilakukan hanya berharap keajaiban terjadi.

Namun apa yang berlangsung di Vegas tidak melulu soal keberuntungan.

Di bagian lain kota ini, dalam acara Consumer Electronic Show (CES 2017) yang digelar awal Januari 2017, perusahaan-perusahaan teknologi sedang memamerkan produk-produk mereka kepada para konsumen.

Semua berharap bisa memikat hati banyak orang lewat beraneka produk yang menakjubkan. Tapi untuk menjadi pemenang pilihan konsumen, keberuntungan saja tidak cukup.

Mereka harus menghadirkan produk yang sesuai kebutuhan para pengguna, dan lebih baik daripada produk lain yang tersedia, baik dari sisi kualitas maupun harga.