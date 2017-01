Serunya Rima Ikut Pertukaran Pemuda ke Luar Negeri

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Rima Hayati Authari baru saja pulang dari mengikuti program pertukaran pemuda ke beberapa negara di ASIA.



Program tersebut bernama The Ship for Southeast Asian and Japanese Youth Program (SSEAYP) selama 52 hari.



Program pertukaran pemuda ini diselenggarakan oleh Cabinet Office of Japan yang digelar tiap tahun, diikuti oleh 330 pemuda dan pemudi dari negara-negara ASEAN dan Jepang.



“Pesertanya dari 10 negara ASEAN dan Jepang. Masing-masing negara mengirimkan utusan 14 orang pemuda dan 14 orang pemudi plus satu ketua delegasi atau national leader,” terangnya.



Selama mengikuti program ini, peserta tinggal di Jepang selama 15 hari.Selebihnya, peserta tinggal di negara-negara tujuan lainnya seperti Vietnam, Thailand, Singapura dan Indonesia selama masing-masing empat hari.



“Seru banget. Di negara-negara itu kami ada program home stay sehingga saya selain bisa dapat banyak teman baru dari berbagai negara juga dapat keluarga-keluarga baru,” beber Galuh Kalimantan Selatan ini.