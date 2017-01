Cedera Keempat Thiago Alcantara

BANJARMASINPOST.CO.ID - Gelandang Bayern Muenchen, Thiago Alcantara, menderita cedera keempat pada musim 2016-2017.

Cedera terakhir didapatkan Thiago setelah sesi latihan tim di Qatar, Sabtu (8/1/2017). Pemain berkebangsaan Spanyol itu didiagnosis mengalami masalah di bagian paha.

Belum diketahui berapa lama Thiago harus menjalani pemulihan. Satu hal yang pasti, dia menghabiskan waktu lebih lama daripada tiga cedera sebelumnya.

Musim ini, Thiago sempat mengalami dua kali luka ringan dan sekali masalah otot. Dia membutuhkan waktu pemulihan tidak lebih dari lima hari untuk masing-masing cedera.

"Saya berharap dia tidak akan absen terlalu lama. Mungkin saja tiga pekan," tutur pelatih Carlo Ancelotti.

72 - @FCBayern scored 72 goals in the Bundesliga in 2016 - more than any other team. Attack. pic.twitter.com/5uzvSU0Byw

Apabila cuma menepi tiga pekan, Thiago masih bisa bermain untuk partai kontra Arsenal pada babak 16 besar Liga Champions di Stadion Emirates, 15 Februari 2017.

"Saya tentu berharap dia bisa bermain melawan Arsenal," ucap Ancelotti.

Sebuah hal lumrah apabila Ancelotti mengharapkan demikian. Thiago telah membuktikan peran vitalnya di lini tengah Die Roten, julukan Bayern.

Kalau tidak sedang cedera, gelandang berusia 25 tahun itu selalu diturunkan sebagai starter pada seluruh laga musim ini. Thiago juga menyumbangkan tiga gol dan empat assist.

