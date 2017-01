M of Art Theatre Gelar Pertunjukan, Cata Jadwalnya Ya?

BANJARMASINPOST, BANJARMASIN - Suka seni teater? Nah, ini ada tontonan menarik yang patut Anda tonton. Catat waktu dan tempatnya ya.

Pertunjukan teater digelar Minggu (15/1) sore di Gedung Balairungsari Taman Budaya Kalsel. Kayutangi, Banjarmasin.

Pertunjukan ini untuk memeriahkan Festival Teater Banua oleh Teater Tunas Banua MAN 2 Model Banjarmasin.

Dengan tema Persatuan Bangsa Indonesia, M of Art Theatre mempersembahkan seni teater yang mengangkat naskah karya Dina berjudul Something Lost.

Pertunjukan teater yang disutradarai Mina S Minowidjaya ini berlangsung pukul. 15.00 hingga 16.15 Wita. Para pemain yaitu Nur Haliza, Hasriati dan Misrinawati.

Tiket 1 pementasan Rp 8.000, tiket on the stage Rp10 ribu. Tiket 3 pementasan Rp20 ribu, tiket on the stage Rp25 ribu.