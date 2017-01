Hadapi Porprov 2017, Atlet Tala Bakal Uji Coba ke Luar Kalsel

BANJARMASINPOST.CO.ID - Persiapan serius dilakukan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Tanahlaut menyongsong Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) 2017 di Tabalong.



Selain atlet akan melakukan program latihan secara intensif, KONI Tala juga melakukan tryout untuk atlet potensialnya.



Ketua KONI Tala Edy Purwanto mengatakan program peningkatan intensitas latihan para atletnya akan segera dilakukan.



"Program tryout atlet juga akan dilakukan untuk menunjang persiapan menyongsong ajang Porprov 2017," katanya, Selasa (10/1/2017).

Pelaksanaan try otu akan dilakukan baik di dalam provinsi Kalsel maupun luar provinsi Kalsel.



"Bagi atlet yang sudah meraih medali emas pada Porprov sebelumnya, akan diupayakan bisa melakukan program try out di Pulau Jawa," lanjutnya.

Pelaksanaan try out disesuaikan dengan atlet dari cabor masing-masing. Program try out juga diselaraskan dengan program KONI Tala dalam persiapan Porprov 2017.

Dengan adanya program try out diharapkan bisa meningkatkan kemampuan atlet. Untuk mendongkrak perolehan medali pada Porprov 2017 mendatang.



Untuk sementara, dikatakan Edy bahwa total cabor yang akan diikuti oleh atlet Tala ada 25 cabor. dari total ini ada 10 cabor unggulan.



Cabor unggulan Tala meliputi kempo, atletik, tinju, panjat tebing, renang, tenis meja, pencak silat, bola voli, catur dan taekwondo.