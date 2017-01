Kirim Surat untuk Donald Trump, Ini Permintaan Presiden Palestina Mahmoud Abbas

BANJARMASINPOST.CO.ID, RAMALLAH - Presiden Palestina Presiden Palestina Mahmud Abbas telah mengirimkan surat kepada presiden terpilih AS Donald Trump telah mengirimkan surat kepada presiden terpilih AS Donald Trump agar tak memindahkan kedubes AS ke Jerusalem.

Kantor berita Palestina Wafa, Senin (9/1/2017), tidak menjelaskan kapan surat itu dikirimkan tetapi menyebutkan bahwa surat itu memaparkan risiko jika kedubes AS dipindahkan dari Tel Aviv ke Jerusalem.

Presiden Abbas memperingatkan langkah tersebut akan memberi dampak sangat buruk bagi proses perdamaian, solusi dua negara, dan stabilitas serta keamanan seluruh kawasan.

Sementara itu, Trump berulang kali mengatakan berencana memindahkan kedutaan besar AS dari Tel Aviv ke Jerusalem.

Langkah ini mendapat tentangan keras dari Palestina karena status Jerusalem belum diputuskan.

Di sisi lain, pemerintah Israel mendukung rencana tersebut dan mengatakan pernah mengusulkan hal serupa kepada Presiden Obama tetap tak membuahkan hasil.

Selain untuk Trump, Abbas juga mengirimkan surat kepada para pemimpin dunia termasuk Rusia, China, dan Uni Eropa agar mencegah AS mewujudkan rencana itu.

Palestina menginginkan Jerusalem sebagai ibu kota negara itu di masa depan. Sementara Israel memproklamirkan Jerusalem sebagai satu kota yang tak terpisahkan.

Di kancah internasional, AS dan sebagian besar anggota PBB tidak mengakui Jerusalem sebagai ibu kota Israel.

Apalagi, status Jerusalem merupakan salah satu masalah yang mengganjal proses perdamaian Palestina-Israel.

Bulan lalu, juru bicara Trump, Kellyanne Conway kepada sebuah stasiun radio di AS mengatakan pemindahan kedubes ke Jerusalem merupakan salah satu prioritas pemerintahan Trump.

Masalah semakin rumit setelah Trump menominasikan David Friedman, seorang pendukung pembangunan permukiman Yahudi di Tepi Barat, sebagai duta besar AS untuk Israel. (*)