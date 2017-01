Pemain Biola Cantik Ini Dilirik Cafe-cafe di Banjarmasin dan Banjarbaru

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Pemain biola cantik asal Banjarmasin, Nur Husna Putri alias Nunu mulai dilirik cafe-cafe yang ada di Kota Banjarmasin dan Banjarbaru.

"Malam Minggu tadi, saya diminta mengisi acara hiburan di Cafe Banyu Banjarmasin," papar Nunu, Selasa (10/1/2017).

Menurut gadis berwajah cantik ini, dirinya berduet dengan pemain keyboard, Redha A Rachman saat membawakan beberapa buah lagu.

"Saya memainkan biola dengan membawakan lagu berjudul Heathens dan Writings on The Wall," papar siswi kelas XI SMK Farmasi ISFI Banjarmasin kelahiaran 22 Juli 2000 ini.

Ditambahkan dia, persiapan tampil di Cafe Banyu tersebut hanya sehari saja. "Saya diminta tampil sebagai bintang tamu secara mendadak. Alhamdulillah, duet saya dengan pemain keyboard berjalan lancar," ucapnya.

Sebelumnya, lanjut Nunu, bersama rekan-rekannya dari Sanggar Arzeta main di Cafe Herbalife Chicken di daerah Loktabat Banjarbaru.

Menurut cewek cantik ini, lagu yang dibawakan melalui gesesan biola di antaranya Say Something, Heathens, Cold Water, Writings on The Wall dan See You Again.

"Sekarang orang banyak melirik pemain biola Banua. Cuma tinggal orang-orang pemain biola lagi semangat atau tidak untuk memainkannya. Karena untuk main biola itu tidak mudah, harus kenal ketuk-ketukannya," tandasnya. (*)