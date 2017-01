Xinjiang, Target Wisata Halal Indonesia di China

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Tiga provinsi di Indonesia dengan label destinasi halal akan dipromosikan secara fokus di Xinjiang, China. Tiga provinsi tersebut adalah Lombok, Sumatera Barat, dan Aceh.

"Xinjiang itu yang kami kedepankan provinsi halal itu. Misalnya Lombok," Ketua Dewan Pengurus Pusat ASITA (Association of the Indonesian Tours & Travel Agencies), Asnawi Bahar di sela-sela acara ASITA Awards dalam rangka ulang tahun ke-46 di Kementerian Pariwisata, Jakarta, Senin (9/1/2017).

Ia menyebutkan akan mengajak biro-biro perjalanan dari Xinjiang berkunjung ke tiga provinsi. Kunjungan itu akan diprogramkan ASITA dalam rangka Familiarization Trip (Famtrip).

"Sumatera Barat sudah setuju lakukan Februari. Kami akan buat tahap awal bawa pemain ini untuk inspeksi supaya paham dulu produknya," tambahnya.



Terkait kegiatan Famtrip, Kepala Dinas Pariwisata dan Industri Kreatif Provinsi Sumatera Barat, Oni Yulfani mengatakan Sumatera Barat dikenal dengan wisata budaya. Beberapa destinasi wisata di Sumatera Barat yang bisa dikunjungi seperti Kota Padang, Bukittinggi, Padang Panjang, dan Payakumbuh.

"Kemungkinan juga kami punya destinasi baru. Di pesisir selatan ada Mandeh, kami punya Mentawai. Di sana bisa surfing. Tapi kami belum tahu apa destinasi wisata itu cocok dengan wisatawan China. Rencana minggu depan tanggal 13 kami akan bicarakan dengan inisiator famtripnya," jelas Oni seusai acara.

Tiga provinsi dengan label halal itu merujuk pada hasil World Halal Tourism Award tahun 2016. Kategori World’s Best Halal Destination dan World’s Best Halal Culinary diraih Sumatera Barat. Kategori World’s Best Halal Cultural Destination diraih oleh Aceh.

Xinjiang adalah salah satu provinsi di China dengan masyarakat yang beragama Islam. Xinjiang memiliki ibu kota di Urumqi, dan berbatasan dengan negara-negara seperti Rusia dan India.

Wisman China dan Greater China adalah salah satu tumpuan Kementerian Pariwisata pada tahun 2017. Hal itu terlihat dari rencana kerja Kementerian Pariwisata tahun 2017. ASITA sendiri sebanyak delapan kali akan melakukan direct selling kota-kota sekunder di China pada tahun 2017. Salah satunya adalah Xinjiang.