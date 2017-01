Cabai Busuk Laku Rp 40 Ribu Per Kilogram

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Harga cabai rawit di pasaran masih melejit. Untuk cabai rawit segar masih di kisaran Rp 140.000 - Rp 150.000 per kilogram (kg), cabai tiung Rp 90.000 per kg dan cabai taji Rp 120.000 per kg. Sedangkan cabai rawit dengan kondisi busuk pun masih dibanderol dengan harga Rp 40.000 per kg.

“Kalau ada yang ingin beli cabai rawit busuk ya saya jual. Banyak juga yang beli cabai busuk, karena lebih murah. Harganya hanya Rp 40.000 per kilo,” ujar Ahmad Sukran, penjual cabai di Pasar Sentra Antasari, Rabu (11/1).

Apa saja dampak mahalnya harga cabai dan bagaimana kelanjutan operasi pasar cabai rawit yang digelar Bulog Kalsel? Baca Banjarmasin Post edisi Kamis (12/1/2017). (*)