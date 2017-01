Ini Prediksi Perdagangan Rupiah Hari Ini, Setelah Aksi Profit Taking Pasar

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Nilai tukar rupiah kembali menguat. Kemarin (10/1), kurs spot rupiah naik 0,40% menjadi Rp 13.308 per dollar AS. Kurs tengah rupiah di Bank Indonesia juga naik 0,48% menjadi Rp 13.320 per dollar AS.

Pelaku pasar melakukan aksi profit taking setelah kurs dollar naik tinggi. "Setelah indeks dollar AS menembus level 103,00, pelaku pasar ambil untung,” ujar Reny Eka Putri, Analis Pasar Uang Bank Mandiri.

Faisyal, Research & Analyst Monex Investindo Futures, menyebut pelaku pasar juga wait and see pidato Chairman The Fed Janet Yellen. Kenaikan cadangan devisa Indonesia juga menopang pergerakan rupiah.

Faisal memprediksi hari ini (11/1) rupiah akan bergerak di antara Rp 13.210–Rp 13.335 per dollar AS. Sedangkan menurut hitungan Reny, rupiah akan bergerak di kisaran Rp 13.340–Rp 13.400 per dollar AS.