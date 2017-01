Pedagang Sayuran Berjualan Pakai Bahasa Inggris Pukau Pembeli dan Jadi Viral, Simak Videonya

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Seorang pria perdagang sayuran aksinya sangat memukau pengunjung dan juga netizen yang melihat videonya.

Dalam video yang diunggah di media sosial dan menjadi viral itu, pedagang muda berkaos putih biru ini berbicara dalam bahasa Inggris dicampur bahasa Indonesia secara lancar.

Ketika menyebut harga, dia menggunakan bahasa Inggris. Tetapi, ketika menyebut barang lainnya dia mengatakan dalam bahasa Indonesia.

Terkadang dia juga mengaitkan hasil penjumlahan dengan grup musik.

Misalnya dia mengatakan, "One hundred twenty three sama ininya twenty five, jadi Jakarta fourty eight, empat lapan..."

Pedagang ini disebut-sebut berjualan di salah satu pasar modern di kawasan Serpong, Tangerang.

Akun facebook Ramadhan Candra megunggah video ini 8 Januari 2017.

Berikut sejumlah komentar terhadap video viral ini.

Sumihar Sitorus: Ber tausen-tausen.... Manya kantau lah.....

Margaretha Venny: Fifteen thousand sama eight thousand kok jadi tiga tiga?

Clara Margareth A. Tobing Rento Manullang: one hundred JKT48!

Rento Manullang: Udh basi ah video ini.

Diyah Arvita H: Menang banyak yaa itu klo slh itung. Org2 ga ngeh krn udh terkesima sm si penjual

Levi Vivo Santoso: Eighteen thousand - bener 33