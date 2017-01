Said Akhmad Tak Lagi Menjabat Sekda Tanahbumbu, Siapa Gantinya?

Sekretaris Pemka Tanbu, Said Akhmad

BANJARMASINPOST.CO.ID, BATULICIN - Said Akhmad yang menjabat sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Tanahbumbu telah berakhir. Kabarnya, Said Akhmad akan pindah ke Provinsi Kalimantan Selatan.



Per 10 Januari kemarin, pejabat pelaksana tugas (Plt) Sekretaris Daerah Tanahbumbu pun di jabat Erno Rudi Handoko yang saat ini menjabat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Tanahbumbu.



Beberapa bulan ke depan posisi ini akan diemban Erno selaku Plt.

Hal itu sudah diakui beberapa pejabat di lingkunga Pemerintahan Kabupate Tanahbumbu.



"Iya, sekarang sudah bukan Pak Said Akhmad lagi, tapi sudah ada Plt yang di jabaT Pak Erno Rudi Handoko," kata satu seorang pejabat pemkab Tanbu kepada Bpost online, Rabu (11/1/17). (*)