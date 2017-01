Mantan Sekdako Ini Mengaku Terkejut Ada Korupsi di PD PAL

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Sidang dugaan korupsi pemasangan pipa untuk proyek Basirih dan Kelayan pada PD PAL dengan terdakwa Taufik Hidayat selaku Direktur Utama CV Mutiara Sakti kembali digelar di PN Tipikor Banjarmasin.

Pada sidang dengan materi meminta keterangan saksi ini, jaksa peuntut umum menghadirkan beberapa saksi antara lain mantan Sekdako Banjarmasin Zulfadli Gazali.

Zulfadli sendiri yang waktu juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pengawas PD PAL. Menurutnya ia mengaku baru tahu kalau adalah masalah di PD PAL Banjarmasin setelah dipanggil pihak kejaksaan.

Dimana ia cukup terkejut dengan adanya dugaan korupsi tersebut.

Apalagi saat dia menjadi ketua badan pengawas, laporan hasil audit internal terhadap PD PAL sangat bagus, bahkan PD PAL turut mendukung Banjarmasin meraih Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari pusat.

"Adanya masalah korupsi diluar dugaan kita," jelasnya dihadapan majelis hakim.

Pada sidang tersebut jaksa Nani sempat menanyakan masalah dana hibah dari Austalia. Mengenai itu saksi mengatakan tahu. Menururnya dana hibah dari Australia akan diserahkan setelah proyek bantuan Ipal dilaksanakan.

"Tapi dana hibah itu batal karena proyeknya tidak sesuai," jelasnya.

Sebelumnya, terdakwa dituduh bersama mantan Direktur PD PAL Banjarmasin H Muhidin pada pemasangan jaringan pipa tidak sesuai dengan kontrak

Untuk memasang pipa jaringan air limbah di dua kelurahan tersebut APBD Kota mengucurkan dana pada tahun 2014 sebesar Rp5 miliar dengan perincian untuk proyek di Kelayan Dalam sebesar Rp2.450.000.000,- dan untuk Basirih sebesar Rp2.400.000.000,- Dari kedua proyek tersebut juga dianggarkan untuk pengawasan masing masing Rp50 juta.

Karena pekerjaan tidak sesuai, maka akhirnya persoalan sampai ke ranah hukum dan berujung di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin, Kerugian negara menurut JPU berdasarkan perhitungan BPKP Kalsel Rp2 miliar lebih.

Atas perbuatan terdakwa tersebut JPU mematok pasal 2 jo pasal 18 UURI No 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, untuk dakwaan primair, Sedangkan untuk dakwan subsidair pasal 3 jo pasal 18 UURI No 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP