Pemerintah Anggap Kemahalan, Yayasan Dana Pensiun Dapat Prioritas Beli Saham Freeport

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Pemerintah RI belum juga kunjung menunjukkan itikad membeli saham PT Freeport Indonesia sebesar 10,64 persen. Harga saham Freeport saat ditawarkan sebesar 1,7 miliar dollar AS dinilai kemahalan. Pemerintah RI hanya bisa memberi harga 630 juta dollar AS (sekitar Rp 8,19 triliun dengan kurs Rp 13.000 per 1 dollar AS).

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral pun menawarkan saham Freeport 10,64 persen kepada yayasan pengelola dana pensiun.

Alasannya, hal itu sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang ingin yayasan dana pensiun besar bisa segera menyerap saham milik perusahaan tambang asal Amerika Serikat.

"Arahan Presiden mungkin beberapa yayasan dana pensiun yang besar dan dikendalikan pemerintah itu mungkin akan dihimbau untuk mempertimbangkan apakah ini mau akuisisi saham itu (Freeport)," ujar Jonan di kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis (12/1/2017).

Jonan memaparkan yayasan dana pensiun mendapat prioritas karena memiliki banyak aset. Presiden kata Jonan juga ingin secepatnya menyerap saham PT Freeport Indonesia.

"Arahan Presiden itu ke Dana Pensiun dan sebagainya yang dikuasai negara," kata Jonan.

Mantan Menteri Perhubungan itu memaparkan saham akan ditawarkan kepada pemerintah terlebih dahulu. Jika tidak sesuai harganya, maka akan dioper kepada BUMN, BUMD lalu penawaran terakhir kepada swasta nasional.

"Jadi kalau pemerintah, BUMN dan BUMD tidak mau menyerap bisa ke swasta nasional," ungkap Jonan. (*)