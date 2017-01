Begini Penampakan Musuh Terbaru Jack Sparrow

BANJARMASINPOST.CO.ID - Pada teaser film Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales yang telah beredar sebelumnya, penggemar sekilas dapat melihat penampakan musuh terbaru Jack Sparrow, Captain Salazar.

Secara resmi penampakan penuh sang penjahat telah dirilis USA Today. Pada gambar yang ditampilkan, Captain Salazar tampak sedang memberi komando kepada krunya yang berasal dari dunia lain.

Asal tahu saja, Captain Salazar adalah pelaut hantu paling ditakuti yang berambisi membunuh Jack Sparrow. Secara fisik Captain Salazar memiliki kemiripan dengan Davy Jones, penjahat dari seri Pirates of the Caribbean sebelumnya.

Captain Salazar yang diperankan oleh Javier Bardem itu memiliki kru yang mencari Trident of Poseidon setelah meloloskan diri dari Segitiga Setan.

Dalam film ini Johnny Depp dipastikan kembali berperan sebagai Captain Jack Sparrow. Sementara aktor lainnya yang akan ambil bagian adalah Geoffrey Rush, ia akan bermain sebagai Barbossa.

Disutradarai oleh Joachim Ronning dan Espen Sandberg, Pirates of Caribbean: Dead Men Tell No Tales akan diputar di bioskop berbagai negara mulai 26 Mei 2017.