Cafe Ini Menjadi Tempat Kumpul Penggemar Film One Piece

KAFE One Peace Buble Drink and Coffe, di Jl Dahlia Raya No 21, Banjarmasin.

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Bagi yang rindu dengan suasana Jepang dan kartun animasi terkenal One Piece, tak ada salahnya nongkrong dan menikmati menu-menu di One Peace Buble Drink and Coffee, di Jalan Dahlia Raya No 21, Banjarmasin.

Cukup banyak komunitas-komunitas di Banjarmasin yang berkumpul di di One Peace Buble Drink and Coffee, untuk sharing tentang film One Piece.

"Nggak cuma diskusi tentang animasi one piece, tapi banyak komunitas yang diskusi kartun animasi-animasi lainnya. Di kafe ini juga bersuasana seperti di Jepang," kata Ma'ruf Marketing One Peace Buble Drink and Coffe, Jumat (13/1/17).

Menurut Ma'ruf, untuk minuman yang digemari pengunjung kafe, yakni untuk minuman seperti Cotton Candy serta Cookies and Cream. N ah, untuk makanan snack seperti mushroom crispy dan yamin portogal. "Untuk menu berat sejenis mie juga ada," kata Ma'ruf.