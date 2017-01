Dunia Hiburan Berduka, Oon Project Pop Meninggal Dunia

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Indonesia kembali kehilangan penyanyi berbakat dari grup musik Project Pop.

Penyanyi Oon dikabarkan meninggal dunia.

Penelusuran Wartakotalive.com pada Jumat (13/1/2017) di media sosial banyak tokoh dan selebritis yang mengungkapkan rasa belasungkawa dan duka cita atas kepergian penyanyi yang sempat menderita diabetes itu.

Seperti diungkapkan Pandji Pragiwaksono ‏@pandji "Innalilahi wa innailaihi rojiun Telah meninggal dunia Mochamad Fachroni (Oon Project Pop). You will be missed Oon. "

Seperti diungkapkan Wali Kota Bandung Ridwan Kamil "Turut berduka cita, berpulangnya Kang Oon Project Pop. Smg diterima iman Islamnya. Hatur Nuhun sdh menghibur kami semasa hidup. Alfatihah"

Oon meninggal dunia pukul 05.00 WIB di kediamannya Bandung, Jawa Barat.

"Iya benar pukul 05.00 WIB di Bandung," jelas Dessy Rosalianita, istri Oon seperti dikutip dari Warta Kota.

Namun saat ditanya mengenai kronologi meninggalnya sang suami, Dessy belum bisa menceritakannya lebih lanjut.

Sebelumnya diketahui Oon mengidap penyakit diabetes sejak usia 28 tahun. Belakangan ini kondisinya sempat menurun dan sempat menjalani perawatan di rumah sakit di Bandung, Jawa Barat.

Namun, setelah membaik Oon menjalani perawatan di rumah.