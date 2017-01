Inilah Para Pakar yang Akan Membordir 3 Cagub DKI dengan Pertanyaan Kritis

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Debat pertama pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta pada Pilkada DKI 2017 akan digelar Jumat (13/1/2017) ini.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta telah memilih empat panelis dari kalangan profesional dan akademisi dalam debat tersebut.

Pertama, Sosiolog Imam B Prasodjo.

Imam Prasodjo (net)

Imam merupakan dosen di Departemen Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia.

Selain mengajar, Imam juga aktif menulis karya ilmiah.

Aceng Rahmat (net)

Panelis kedua yakni Dekan Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Jakarta, Aceng Rahmat.



Pada 24 November 2016, Aceng dikukuhkan sebagai guru besar tetap bidang Ilmu Pendidikan Bahasa Fakultas Bahasa dan Seni UNJ.

Panelis ketiga yakni pengamat perkotaan Yayat Supriatna.

Yayat Supriatna (net)

Dia merupakan dosen Teknik Planologi, Fakultas Arsitektur Lansekap dan Teknologi Lingkungan, Universitas Trisakti.

Selain itu, Yayat juga merupakan Sekjen Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia.

Panelis terakhir dalam debat pertama adalah Direktur Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Enny Sri Hartati.

Enny Sri Hartati (net)

Selain aktif di INDEF, Enny tercatat pernah menjadi dosen Fakultas Ekonomi Universitas Trisakti pada 1996-2011.

Dia juga aktif menulis dan mengisi berbagai acara seminar dan talk show di media elektronik. (*)