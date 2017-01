Satnarkoba Tangkap Oknum Kepsek Pengedar Narkoba

BANJARMASINPOST.CO.ID, KUALAKAPUAS – Satuan Narkoba Polres Kapuas membekuk AM (44) di rumahnya, Desa Anjir Serapat Timur kilometer 14 RT 01, Kecamatan Kapuas Timur, Kabupaten Kapuas Kamis (12/1/2017) sekitar pukul 22.00 WIB.



Dari tangan AM yang diketahui sebagai oknum Kepala Sekolah Dasar Anjir Serapat berhasil disita lima plastik klip kecil diduga narkotika jenis sabu seberat 1,97 gram, satu buah timbangan digital, satu buah kawat pembersih pipet, satu buah pipet kaca, satu buah sendok sabu terbuat dari kertas serta uang tunai sebesar Rp250 ribu diduga hasil penjualan dari narkoba



Kapolres Kapuas AKBP Jukiman Situmorang melalui Kasat Narkoba Polres Kapuas Winarko Kisworo, Jumat (13/1/2017) mengungkapkan, AM ditangkap berdasarkan keterangan tersangka, SU (43) yang berhasil ditangkap pada hari Kamis (12/1//2017) sekitar pukul 22.00 WIB



"Tersangka AM yang memiliki pekerjaan sebagai kepala sekolah dasar di Desa Anjir Serapat Barat, Kecamatan Kapuas Timur ditangkap karena diketahui merupakan pengedar narkotika jenis sabu,"terang Winarko.