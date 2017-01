Ada Barongsai, Hidangan Khas Oriental dan Lucky Angpao dari Rattan Inn Saat Imlek Nanti

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Menyambut Imlek tahun ini, manajemen Rattan Inn bakal menggelar hiburan barongsai di All Dining Restaurant di lantai dua hotel tersebut.



Hiburan tersebut bakal digelar sehari sebelum pelaksanaan Imlek yang jatuh pada 28 Januari 2017 ini.



“Kami menampilkan barongsai tanggal 27-nya. Nanti bakal ada hidangan-hidangan khusus Imlek juga yang semuanya pastinya bernuansa oriental,” ungkap Public Relation Rattan Inn, Aji Kiswandono.



Kelompok barongsai tersebut adalah Barongsai Tri Dharma dari kelenteng Soetji Nurani, Banjarmasin.



Di antara hidangannya adalah Ayam Hongkong, dua jenis salad, sup, aneka dimsum dan bubur Cina.



“Konsepnya All You Can Eat. Cukup membayar Rp 210.000 per orang, bisa mendapatkan semua hidangan ini,” ujarnya lagi.



Saat pelaksanaannya, pihaknya bakal mengadakan lucky angpao juga untuk tamu.