Beredar Screenshot Percakapan Diduga Annisa Pohan Emosi kepada Temannya di Path

BANJARMASINPOST.CO.ID - Sebuah screenshot percakapan di Path yang memperlihatkan perdebatan dua orang beredar di media sosial.

Dua akun di foto tersebut terlihat bernama Deehan dan satunya tertulis Annisa, yang diduga netizen merupakan Annisa Pohan, istri Agus Harimurti Yudhoyono.

Dalam creenshot itu terlihat awalnya Deehan menulis sebuah status menyikapi acara Debat Pertama Pilkada DKI Jakarta. Berikut tulisannya:

Gw ngeliat debat ini rasanya Ahok+Djarot tu kaya 2 orang tua diantara:

1.anak sulung yg idealis tapi ga praktikal, rada sok tau

2.anak bungsu yang masih ga tau mau ngapain tapi sensitive-an

Menanggapi tulisan tersebut, akun Annisa pun berkomentar: Anda pengamat dadakan? Sengaja biar gw baca ya? Sangat tidak beretika...

Deehan kembali menjawab: @Annisa: Sorry nis, lo temen gw, masalah aspirasi gw apa is NONE of your business. Kalau keberatan, maaf, Buat gw sih, lo istrinya siapa ga ngaruh, gw temenannya sama lo, bukan berarti harus setuju slalu sama lo.

No need bilang etika atau tidak.

Gue tidak pernah judge lo ber etika atau tidak.

THAT IS INSULTING.

Percakapan itu terus berbalas untuk beberapa saat hingga terlihat tensi pembicaraan semakin meninggi.

"Gw rasa hati lo juga tau niat lo Menghina paslon lain selain nomor 2...dilihat dr paragraf terakhir...padahal lo bisa di inner circle aja komennya...aspirasi urusan masing-masing...tp kal keluarga gw itu jadi urusan gw.," tulis akun Annisa.

Belum ada pernyataan resmi mengenai kebenaran akun tersebut adalah milik Annisa Pohan.

Sejumlah netizen juga sempat menanyakan kebenarannya dengan mention screenshot tersebut ke akun Twitter @AnnisaPohan namun juga belum ada balasan.(*)