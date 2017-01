Saham Perbankan Membuat Wall Street Berseri

BANJARMASINPOST.CO.ID, NEW YORK - Bursa saham Amerika Serikat (AS) naik mengawali perdagangan Jumat (13/1). Saham-saham perbankan mendukung laju pasar setelah laporan laba kuartalan yang menunjukkan lebih baik dari Bank of America, Well Fargo, dan JPMorgan.

Mengutip Reuters, pukul 09:37 waktu New York, indeks Dow Jones Industrial Average naik 52,59 poin, atau 0,26 %, ke level 19.943,59. Indeks S & P 500 naik 5,77 poin, atau 0,25 %, pada 2.276,21 dan Nasdaq Composite naik 22,46 poin, atau 0,4 %, ke level 5.569,95.

Saham Bank of America naik 2,1 % menjadi US$ 23,41, tertinggi sejak krisis keuangan. JPMorgan melonjak 2,2 % pada rekor tinggi US$ 88,17 dan Wells Fargo naik 3,1 % menjadi us$ 56,20.

Tujuh dari 11 besar sektor S & P melaju lebih tinggi, dengan kenaikan indeks keuangan 1,04 %. Indeks KBW Bank naik 2 %, ditetapkan untuk hari terbaik mereka sejak 1 Desember.

"Ada banyak optimisme mengenai sektor keuangan tetapi setiap jenis pernyataan hati-hati dari mereka dapat menyebabkan sedikit tekanan," kata Scott Brown, kepala ekonom Raymond James.

Pasar saham AS secara keseluruhan menanjak sejak terpilihnya Donald Trump selaku Presiden AS dengan rencana kebijakannya untuk meningkatkan belanja infrastruktur dan reformasi pajak.