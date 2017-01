Rayakan Imlek dengan Busana Serba Merah? Simak Tips Desainer Banua Kawang Yudha

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Tidak berapa hari lagi masyarakat Tionghoa akan merayakan hari raya Imlek yang tahun ini jatuh pada 28 Januari 2017. Lalu selain persiapan merayakan imlek di rumah, busana apa yang cocok untuk imlek tahun ini?

Kawang Yudha, desainer asal Kota Banjarmasin menjelaskan bahwa busana adalah menjadi salah satui pilihan persiapan bagi warga Tionghoa dalam menyambut hari raya Imlek.

Imlek Identik dengan warna merah plus warna gold look yang simpel dengan ciri khas kerah Cheong Sam.

"Bentuknya bisa one pieces atau two pieces. Dengan detiel krah China plus bordir bentuk bambu-bambu kecil atau naga skala kecil," kata dia.

Di 2017 ini busana imlek bagi kaum hawa, busana akan tetap pada pilihan gaun Cheong Sam. Hanya saja Cheong Sam atau pakaian khas Tionghoa akan lebih bervariasi, dengan kombinasi lain seperti batik atau sasirangan misalnya.

Namun, terkadang bagi sebagian orang kurang percaya diri dalam menggunakan busana warna merah. Hal itu bisa disiasati dengan memadupadankan busana dengan warna-warna lainnya.

Warna merah bisa dipadukan dengan warna hitam dan emas. Namun, bagi mereka yang tidak menyukai warna merah bisa menggunakan warna lainnya, warna kuat.