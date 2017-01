Saham Freeport Anjlok di Bursa New York Dampak Perubahan Aturan Tambang Indonesia

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Harga saham Freeport McMoRan Inc merosot tajam. Saham Freeport yang tercatat di Bursa New York, Kamis (12/1), ditutup melemah 3,78% menjadi US$ 15,27 per saham.

Penurunan saham ini diperkirakan lantaran perubahan aturan pertambangan yang dikeluarkan di Indonesia pada Kamis.

Juru bicara Freeport McMoran Inc Unit Indonesia Riza Pratama mengatakan, masih mempelajari aturan baru tersebut. "Kami tidak tahu jika akan mengganggu operasi atau belum. Tapi kami sedang mempelajari ini berdasarkan kontrak kerja kami," ujar dia dikutip Reuters.

Pratama mengakui, ekspor yang berhenti akan mempengaruhi kontrak dengan pembeli. "Berdasarkan peraturan, kami tak bisa mengekspor. Tapi kami masih dalam diskusi. Tentu kami ingin melanjutkan operasi, tetapi banyak masalah kami masih mempelajari," papar dia.

Freeport saat ini fokus pada bagaimana mengonversi kontrak karya ke izin usaha pertambangan khusus.