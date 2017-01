Heboh, Elvis Presley Muncul di Perayaan Ulang Tahunnya, Kematian Elvis Dipalsukan?

The Sun

BANJARMASINPOST.CO.ID - Foto mengejutkan tersebar dan diduga sebagai penyanyi fenomenal rock and roll, Elvis Presley.

Pria berjanggut putih dengan mengenakan jaket dan topi hitam ini diduga sebagai Elvis Presley berusia 82 tahun.

Bukan hanya itu, foto ini diketahui didapat di area rumah Elvis di Graceland, istana Elvis di Memphis, Tennessee.

Foto tersebut diposting akun fanpage facebook, Evidence Elvis Presley is Alive.

Dilansir The Sun, kematian penyanyi to era 70 an ini pada 16 Agustus 1977 di usia 42 tahun, karena serangan jantung.

Namun usai kematiannya, kabar pemalsuan kematiannya juga terus bergulir.

Elvis Presley yang dipercaya masih hidup hingga sekarang.

Elvis dikabarkan memalsukan kematiannya karena tekanan dari kepopulerannya.

George Nichopoulos atau yang akrab disapa Dr Nick, dokter Elvis disalahkan jutaan fans ketika kematian Elvis terjadi.

Dokter Nick disebutkan fans memberikan dosis berlebih kepada sang legenda yang memunculkan efek meningkatnya nafsu makan.

Ukuran jantung dan livernya ditemukan membesar dua kali lipat dari ukuran normal karena gaya hidupnya yang tak sehat.