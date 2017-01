Donald Trump Tak Mau "Nge-Tweet" Pakai Akun @POTUS

BANJARMASINPOST.CO.ID - Presiden AS terpilih, Donald Trump menolak memakai akun Twitter resmi kepresidenan Amerika Serikat (AS), yakni @POTUS (President of The United States).

Kebanyakan orang menganggap bahwa setiap Presiden AS akan selalu memakai akun @POTUS untuk mengicaukan seluruh pernyataannya ke publik. Tapi tidak demikian halnya dengan Trump.

Presiden ke 45 AS ini mengungkap bahwa dirinya justru ingin terus berkicau menggunakan akun Twitter pribadi, yakni @realDonalTrump, dan terus menambah jumlah pengikutnya.

“Saya ingin tetap memakai @realDonaldTrump dan membiarkannya tumbuh, toh ini juga berfungsi dengan baik,” ujarnya dalam sebuah wawancara dengan The Times.

“Soal kicauan, rasanya saya akan menguranginya. Tapi selama ini media tidak menulis dengan jujur, sehingga saya mengicaukan kebenarannya di Twitter. Sekarang saya malah punya 280 karakter, jadi bisa bicara lebih banyak,” imbuhnya.



Sebagaimana dilansir KompasTekno dari The Verge, Selasa (17/1/2017), jumlah followers akun pribadi Trump saja sekarang sudah lebih dari 20 juta orang. Jumlah ini masih belum memperhitungkan berapa banyak orang yang mengikutinya secara tidak langsung dari berbagai retweet.

Sementara itu, akun @POTUS memiliki followers lebih sedikit, yakni sekitar 13,5 juta orang. Toh akun ini merupakan hak Presiden AS yang sedang menjabat dan sehingga tetap bisa dipakai Trump untuk berkicau.

Akun @POTUS kemungkinan akan dikelola oleh tim administrasi kepresidenan untuk mengeluarkan berbagai pernyataan resmi ke publik dan media. Sedangkan @realDonaldTrump akan dipakai untuk menyatakan perasaan serta pikiran pribadinya, sebagaimana dia gunakan selama ini.

Jika memang Trump tetap berkicau dengan cara yang terbuka dan tanpa basa-basi seperti biasanya, netizen mungkin akan menemukan suatu transparansi yang menarik. Misalnya, netizen akan lebih mudah memahami berbagai alasan di balik keputusan Presiden AS itu hanya dengan mengikuti kicauan pribadinya saja.