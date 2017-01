Travel Umrah di Banjarmasin Adu Promo, Mulai Paket Murah hingga Berhadiah

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN -- Persaingan travel penyelenggara umrah di Banjarmasin makin ketat. Penyedia jasa umrah di awal 2017 ini mulai menggeber promo, dengan paket yang mereka tawarkan beragam, harga yang kompetitif.

Manager Operasional PT Kaltrabu, M Arifudin mengatakan, saat ini gencar mempromokan program umrah Idaman bersama Wali Kota Banjarmasin, Ibnu Sina dan Wali Kota Banjarbaru, Nadjmi Adhani dengan Pembingbing Ibadah KH Hafiz Ashary Az.MA, didampingi HG Rusdi Effendi, AR.

Keberangkatan pada 23 Februari, program 11 hari dan 13 hari. Dari Jakarta-Jeddah-Makkah, program masuk Makkah dengan mengambil miqat umrah satu di Jeddah, kemudian dari Makkah menuju Madinah, program ziarah di Madinah.

Arif menjelaskan, kepulangan dari Madinah, jamaah langsung menuju Jakarta. Paket 13 hari mulai Rp 26.650.000, jamaah mendapatkan fasilitas Hotel Madinah Royal Andalus dan di Makkah Talal Al Badar yang jaraknya sekitar 150 meter dari Masjidil Haram.

Disamping itu ada program promo 14 hari, pada 23 Februari dengan rute perjalanan dari Jeddah menuju Madinah. Pembibing ibadah KH Ahmad Supian, dengan harga mulai Rp 26.950.000.

DIlanjutkan di bulan Maret ada program promo, dari Jakarta langsung landing Madinah pada 8 Maret. Harga paket ini mulai Rp 28.100.000.

Pada Maret 2017, Kaltrabu selain tanggal 8, juga ada mengeluarkn promo tanggal 15 Maret. Program 14 hari dan 20 Maret dengan program 12 hari, dengan potongan harga Rp 2 juta dari masing-masing paket yang dipilih.

"Harga promo 20 Maret, selama 12 hari. Pihaknya setiap bulannya akan mengeluarkan promo-promo kejutan bagi calon jemaah umrah," imbuh Arif.

PT Banu Mibras Wisata (BMW) juga menggeber promo umrah hemat berhadiah. Umrah paket ibadah 12 hari hanya Rp 20 juta, umrah plus Turki 12 hari hanya Rp 24 juta, harga all in start Banjarmasin.

Direktur PT BMW, Syamberiansyah mengatakan, salah satu strategi untuk memberikan pelayanan yang prima selain service dan akomodasi terbaik, juga memberikan harga ekonomis dan doorprize yang luar biasa.

Berupa satu unit mobil bagi pemenang utama, dua buah motor, lima Tv Lcd, tiga lemari es dan hadiah menarik lainnya. Pengundiaan doorprize diundi pada 17 Agustus 2017, bertepatan HUT Kemerdekaan RI ke 72.

"Berdasarkan data kami, setiap tahun tidak sedikit jamaah yang bergabung dengan Travellindo Group, termasuk BMW, terdapat 10 sampai 15 persen setiap tahunnya yang kembali berangkat bersama Travellindo group," katanya.

Manager Operasional PT Travellindo, Hendarsyah mengatakan, Travellindo ada promo umrah full bintang lima hanya USD 1.999. Kantor pusat di Jalan P Hidayatullah Komp Ruko Travellindo Kav 1-3 Banjarmasin. (*)