Ikut Travel Ini, Umrah Cukup Bayar Rp 22,5 Juta

BANJARMASINPOST,CO.ID, BANJARMASIN - Ingin menunaikan ibadah umrah dengan harga yang terjangkau, segera hubungi agen perjalanan wisata Nur Ramadhan Wisata Tour & Travel di Jalan Pahlawan nomor 61 Banjarmasin.

Biro perjalan wisata itu menawarkan paket umrah dengan harga Rp 22,5 juta selama 10 hari perjalanan untuk keberangkatan pada 13 Februari 2017.

Direktur Nur Ramadhan Wisata Tour &Travel Banjarmasin, H Chairani Idris mengatakan, paket promo yang ditawarkan itu seatnya terbatas. Siapa yang mendaftar duluan yang akan berangkat.

Dalam operasionalnya Nur Ramadhan Wisata menawarkan berbagai paket pilihan, mulai dari paket ekonomi, reguler hingga paket umrah plus.

Umrah promo paket 10 hari, berangkat 13 Februari 2017, cukup dengan Rp 22,5 juta yang akan dibimbing oleh Guru Muda Tanahbumbu, Ust H Hasruni Afif.

Umrah reguler paket 09 atau 12 hari, berangkat 12 Februari 2017 langsung mendarat di Kota Madinah dengan tarif mulai 1.895 dolar AS, seat terbatas.

Ada juga paket umrah plus Mesir, berangkat tanggal 15 Maret 2017 dengan harga mulai 2.850 dolar AS selama 15 hari. Jamaah akan mengunjungi Kota Cairo dan sekitarnya, Kota Alexandria, Gurun Sinai sampai ke Danau Qarun. Napak tilas dakwah Nabi Musa AS vs Fir'aun.

Umrah plus Istanbul Turki dengan tarif 2.550 dolar AS selama 13 hari. Berangkat pada 1 April 2017. Ada juga umrah plus Aqsha dan Jordan selama 13 hari dengan tarif 2.850 dolar AS. yang akan berangkat pada 22 April 2017

Masyarakat yang ingin berangkat umrah atau haji khusus dapat mendaftar ke kantor Nur Ramadhan Wisata Tour & Travel di Jalan Pahlawan Nomor 61 Banjarmasin atau telepon di nomor 05113267455. (*)