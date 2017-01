Mau Tinggal di Kost Elit, Cuma Rp2,5 Juta Per Bulan

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Kost-kostan elit menjamur di Kota Banjarmasin. Harganya pun bersaing satu sama lainnya mulai Rp1 juta per bulan hingga Rp2,5 juta per bulan.

Salah tempat yang menyediakan kost-kostan, yakni Merpati Guest House, di Jl Gatot Subroto Timur II, Jl Merpati No 9 Banjarmasin.

"Merpati Guest House, juga bisa difungsikan sebagai kos-kosan sehingga per bulannya itu hanya Rp2,5 juta per bulan. Untuk kos-kosan ini selama ini banyak digunakan oleh para karyawan perbankan," kata Darlina Wongsokusumo, owner Merpati Guest House, Kamis (18/1/7).

Menurut Darlina, kosan-kosan ini bisa dibayar per bulan, per tiga bulan, per enam bulan atau per satu tahun sehingga flesibel bagi para yang ngekost di Merpati Guest House. Bagi yang ngekost di Merpati Guest House, akan serasa tinggal di hotel. Tamu- tamu yang selama ini menginap di Merpati Guest House juga banyak dari luar kota.

Mereka sebagian sudah langganan menginap di Merpati Guest House dan sebagian lagi tahu informasi dari internet. (*)