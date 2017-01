Target Pertahankan Gelar, Tim Basket Putri Banjarbaru Terus Lakukan Ini

BANJARMASINPOST.CO.ID - TIM basket putri Kota Banjarbaru bertekad untuk bisa mempertahankan raihan prestasi kejuaraan provinsi (Kejurprov) 2016 pada ajang Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) 2017 di Tabalong.



Tropi juara yang berhasil diraih pada tahun lalu ini akan berusaha dipertahankan oleh tim ini. Meski harus berjuang dengan keras.



Pelatih tim basket putri Banjarbaru Ahmad Maulana mengatakan pada Porprov 2017 menargetkan bisa tampil maksimal.



"Target kita di Porprov 2017 bisa lolos ke final untuk bisa mempertahankan tropi juara di Kejurprov 2016. Pada Porprov 2013 tim putri Banjarbaru tidak masuk empat besar," katanya, Kamis, (19/1).



Untuk bisa mewujudkan target itu, selain giat melakukan latihan, pihaknya juga ada agenda akan memperbanyak sparing.



Agenda uji coba akan dilakukan pada Maret mendatang. Uji coba harus dilakukan timnya untuk melihat perkembangan tim setelah melakukan persiapan secara umum.



Bahkan pihaknya berencana akan melakukan program try out untuk bisa memaksimalkan persiapan timnya.



"Untuk daerah tujuan try out masih belum ditetapkan. Kemungkinan Jawa Timur atau Jakarta," lanjutnya.



Program try out keluar daerah akan dilakukan pada akhir Maret mendatang. Diharapkan, dengan program try out bisa menambahkan skill dan kerjasama tim semakin meningkat