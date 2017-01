3 Menu Utama Makan Siang Pertama Inaugurasi Donald Trump

BANJARMASINPOST.CO.ID - Tepat hari ini, presiden terpilih AS Donald Trump melangsungkan makan siang inaugurasi (inaugural luncheon) yang berlangsung di Capitol Building, Washington DC. Donald Trump menjadi presiden ke-45 Amerika Serikat.

Tradisi makan siang inaugurasi sudah mendarah daging dalam pelantikan Presiden AS.

Bisa dibilang menu yang disajikan adalah makanan-makanan pertama yang disantap setelah resmi jadi presiden.

Menu yang disajikan dalam makan siang inagural terakhir Barack Obama adalah lobster dengan New England Cham Cowder, bison panggang dengan puree kentang dan lobak merah dengan saus huckleberry, serta pai apel dengan es krim sebagai penutup.

Tema pada waktu itu adalah "Faith in America's Future".

Rumor yang beredar beberapa waktu lalu menyebutkan Trump akan menyuguhkan steak, taco bowl, dan aneka junk food kesukaan sang presiden.

Namun menu makan siang inaugurasi Trump ternyata tak jauh berbeda dengan Obama. Menu terdiri dari tiga hidangan (pembuka, utama, penutup) dan dipasangkan dengan wine (minuman anggur) dari California. Temanya, sesuai slogan Trump, "Make America Great Again".

Berikut daftar hidangan pada makan siang inaugurasi Donald Trump di Capitol Building, mengutip situs Mic Network, Jumat (20/1/2017):

1. Maine Lobster dan Gulf Shrimp with Saffron Sauce and Peanut Crumble. Dihidangkan bersama anggur J.Lohr 2013 Arroyo Vista Chardonnay.

2. Grilled Seven Hills Angus Beef in Dark Chocolate and Juniper Jus with Potato Gratin. Dihidangkan bersama Delicato Black Stallion 2012 Limited Release Napa Valley Cabernet Sauvignon.