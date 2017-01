AS Roma Melenggang Mulus ke Perempat Final Coppa Italia

Edin Dzeko dan Radja Nainggolan merayakan gol AS Roma ke gawang Sampdoria pada lanjutan Serie A di Stadion Olimpico, Minggu (11/10/2016).

BANJARMASINPOST.CO.ID - AS Roma melenggang mulus ke babak perempat final Coppa Italia usai menyingkirkan Sampdoria. Dalam duel di Stadion Olimpico, Kamis (19/1/2017), tim berjulukan Giallorossi tersebut menang 4-0.



Pemain asal Belgia berdarah Indonesia, Radja Nainggolan, menjadi bintang lapangan karena menorehkan dua gol tim ibu kota Italia tersebut. Dua gol lainnya disumbang Edin Dzeko dan Stephan El Shaarawy.

Satu gol Dzeko dalam laga ini membuat mantan pemain Manchester City tersebut menjadi yang tersubur di Italia sepanjang musim 2016-2017. Sebab, Dzeko sudah mengemas total 19 gol dalam semua kompetisi yang diikuti Roma.



Meskipun bisa menang dengan skor telak, Roma harus menunggu hingga menit ke-39 untuk mencetak gol perdana melalui Nainggolan. Skor 1-0 ini bertahan hingga turun minum.

Pada awal paruh kedua, tepatnya menit ke-47, Dzeko menggandakan keunggulan tim besutan Luciano Spalletti ini. Setelah itu, giliran El Shaarawy yang membobol gawang tim tamu pada menit ke-61.

Ketika pertandingan akan berakhir, Roma kembali menambah gol. Nainggolan kembali mencatatkan namanya di papan skor setelah membobol gawang Christian Puggioni papda menit ke-90, yang membuat laga berakhir dengan skor 4-0.

Dengan demikian, Roma melengkapi delapan kontestan yang lolos ke babak perempat final yang berlangsung pada 24 Januari hingga 1 Februari. Mereka akan beradu kekuatan dengan Cesena untuk meraih tiket semifinal. Partai perempat fina lainnya akan mempertemukan Napoli vs Fiorentina, Juventus vs AC Milan dan Inter Milan vs Lazio.

Tidak seperti pada putaran pertama hingga perempat final, pada babak semifinal ajang akan menerapkan pertandingan dua leg. Laga pertama akan berlangsung pada 1 Maret dan laga kedua pada 5 April mendatang.