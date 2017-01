Jelang Perayaan Imlek Harga Kebutuhan Pokok Berfluktuasi, Harga Cabai Masih Tinggi

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Satu minggu menjelang perayaan Imlek, harga berbagai kebutuhan pokok di Jakarta terpantau stabil. Hanya ada beberapa komoditas yang mengalami kenaikan harga namun tidak signifikan.

Ketua Ikatan Pedagang Pasar Indonesia Abdullah Mansuri mengatan, hanya ada beberapa komoditas yang mengalami kenaikan harga yaitu daging ayam, bawang merah, dan aneka cabai.

"Terpantau naik (harga) itu daging ayam dari Rp 31.000 menjadi Rp 32.500 per ekor, untuk bawang merah sekarang di angka Rp 33.500 per kilogram, bawang putih di angka Rp 40.000 per kilogram. Kalau cabai sudah pasti ya semua jenis cabai naik," ujar Mansuri saat berbincang dengan Kompas.com di Jakarta, Jumat (20/1/2017).

Dia menambahkan, selain ada beberapa komoditas yang mengalami kenaikan, ada juga bahan pokok yang mengalami peningkatan konsumsi seperti gula dan daging sapi.

"Gula ini permintaan cukup tinggi jelang Imlek, permintaan naik sekitar 35 persen dalam satu minggu terakhir dan harganya sekarang Rp 14.500 per kilogram. Jadi jelang Imlek yang menonjol permintaannya gula dan daging sapi," jelasnya.

Berdasarkan data Informasi Pangan Jakarta (IPJ) pada hari Jumat (20/1/2017) di Pasar Kramat Jati Jakarta Timur, untuk komoditas cabai merah besar dijual Rp 45.000 per kilogram, naik Rp 5.000 dari hari sebelumnya.

Cabai rawit hijau dijual Rp 80.000 per kilogram, stabil dari hari sebelumnya. Cabai merah kriting harga stabil Rp 60.000 per kilogram. Cabai rawit merah dijual Rp 140.000 per kilogram, turun Rp 10.000 dari hari sebelumnya.

Sedangkan komoditas bawang merah harga stabil Rp 36.000 per kilogram, bawang putih stabil Rp 44.000 per kilogram.

Untuk daging ayam Rp 35.000 per ekor, telur ayam Rp 20.000 per kilogram, daging sapi Rp 115.000 sampai Rp 120.000 per kilogram.

Gula pasir Rp 14.000 per kilogram, minyak goreng Rp 13.000 per kilogram, dan tepung terigu Rp 6.500 per kilogram.